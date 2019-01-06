В МЧС продолжают следить за обстановкой на крымских дорогах

Сегодня на полуострове подразделения пожарно-спасательной службы ГУ МЧС по Республике Крым обеспечивают комплекс мер по безопасности автомобильного движения. Об этом передаёт пресс-служба ведомства.

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«Специалисты Крымского подразделения МЧС России совместно с сотрудниками ГИБДД и дорожными службами осуществляют комплекс мероприятий по недопущению чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями, и обеспечению безопасности жителей и гостей Республики. На территории Республики уже обработано песко-соляной смесью и солью 6277 км», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали, что ситуация на дорогах Федерального значения стабильная, а движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. В МЧС постоянно следят за изменением погодных условий.

Помимо этого, вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действия по предназначению, а за прошедшие сутки было задействовано 134 человека и 93 ед. техники.

«Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуостров о том, что автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и г. Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта. Это связно с тем, что в районе горы Ай-Петри сохраняется лавиноопасность», — рассказали в ведомстве.