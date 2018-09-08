В МЧС сообщили о состоянии потерпевшего бедствия буксира «Шквал»

Буксир «Шквал», который терпел бедствие в Керченском проливе, на данный момент находится на якорной стоянке возле мыса Такиль. Об этом РИА Новости Крым рассказал помощник начальника руководителя ГУ МЧС России по Республике Крым Владимир ИВАНОВ.

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Он уточнил, что судно «набрало воды» и наклонилось на бок.

«Буксир, по информации капитана, получил крен. Он стоит на якоре недалеко от мыса Такиль», — рассказал Владимир ИВАНОВ.

КерчьИНФО напоминает, что буксир «Шквал», в условиях сильного шторма в Керченском проливе потерпел бедствие. Сигнал об этом поступил на пульт МЧС. Судно заливало дождем. Это случилось в двух километрах от поселка Героевское.

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