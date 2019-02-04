В Керчи начнут выдавать биометрические паспорта

Четыре города Крыма готовы к оказанию услуги по выдаче документов нового образца. Получить биометрические паспорта можно в МФЦ Евпатории, Симферополя, Ялты и Керчи. Об этом говорится в сообщении управления информполитики Мининформа Крыма, с ссылкой на министра внутренней политики, информации и связи РК Сергея Зырянова.

«В управление по вопросам миграции для оказания содействия сотрудникам УМВД МВД будут направлены специалисты министерства. Когда комплексы будут опробированы, она начнут свою полноценную работу в четырех городах Крыма», — пояснил ЗЫРЯНОВ.

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По словам министра для обработки заявлений и оформления биометрических паспортов были подготовлены помещения и закуплены специальные комплексы.