В районе завода им.Войкова зажглись новогодние огни (ФОТО)

Праздничный концерт прошел на площади школы искусств имени Сердюка.

Сказочные герои, яркие выступления, новогодняя атмосфера сделали вечер для керчан праздничным. Дети были в восторге от представления с участием любимых персонажей из мультиков.

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Все вместе, словно по волшебству керчане зажгли новогодние огни на зеленой красавице.

Концертная программа также состоялась и на площади в Аршинцево.

Напомним, праздничные мероприятия в Керчи стартовали с 22 декабря. Подробный план можно посмотреть здесь.

Фото: Людмила Бахарева

Зажжение елки на Войкова