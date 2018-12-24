В районе завода им.Войкова зажглись новогодние огни (ФОТО)

Праздничный концерт прошел на площади школы искусств имени Сердюка.
Сказочные герои, яркие выступления, новогодняя атмосфера сделали вечер для керчан праздничным. Дети были в восторге от представления с участием любимых персонажей из мультиков.
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Все вместе, словно по волшебству керчане зажгли новогодние огни на зеленой красавице.
Концертная программа также состоялась и на площади в Аршинцево.
Напомним, праздничные мероприятия в Керчи стартовали с 22 декабря. Подробный план можно посмотреть здесь.
Фото: Людмила Бахарева
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