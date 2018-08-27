В министерстве образования подвели итоги прошлого учебного года

В Крыму состоялось заседание коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. В рамках коллегии министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова подвела итоги 2017/2018 учебного года и определила основные направления развития отрасли в новом 2018/2019 учебном году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

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В 2017/2018 учебном году реализовано около 150 республиканских конкурсных программ, в которых приняли участие более 150 тысяч детей. Более 6 тысяч крымских школьников приняли участие во всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях. Представителями республики Крым получено более 500 призовых мест в 84 всероссийских конкурсных программах.

За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной деятельности 80 студентам образовательных организаций высшего образования и 100 учащимся школ выплачивается стипендия Совета министров Республики Крым, 487 учащимся — стипендия Государственного Совета Республики Крым.

Впервые в 2018 году из бюджета Республики Крым выделены средства: на приобретение модульных детских садов (около 2 миллиардов рублей), на капитальный ремонт образовательных организаций (более 1 миллиарда рублей), на замену оконных блоков в 138 образовательных организациях (900 миллионов рублей), ремонт кровель, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористические мероприятия в образовательных организациях (более 270 миллионов рублей), на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (более 102 миллионов рублей).

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