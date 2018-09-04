В Минтрансе РК обсудили логистику грузоперевозок через Крымский мост

В Министерстве транспорта Республики Крым прошла рабочая встреча с представителями ассоциации грузоперевозчиков России «Грузавтотранс» и автогрузоперевозчиками республики. Об этом сообщил а прес-служба Минтранса РК.

В ходе мероприятия участники обсудили наиболее острые вопросы при осуществлении грузоперевозок. В частности, речь шла о логистике грузоперевозок через Крымский мост после открытия железнодорожного и грузового автомобильного сообщений, безопасности грузоперевозок, весогабаритном контроле.

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На совещании участники обсудили механизмы создания добросовестной конкуренции автогрузоперевозчиков путем контроля за весогабаритными параметрами. Руководители ассоциации «Грузавтотранс» сообщили о проработке законопроекта, в котором будут отражены правила и условия выхода на рынок грузоперевозок с целью решения существующих на данный момент проблем.

Все участники встречи отметили необходимость налаживания взаимодействия грузоперевозчиков с ассоциацией и представителями органов власти.

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