В Молодежном парке появится кафе и запретят выгул собак

В Молодежном парке будет детское кафе и запретят выгул животных. Подробнее о ходе работ в зоне отдыха.

Продолжаем публиковать цикл статей по интервью с заместителем главы Администрации Евгением АДАМЕНКО. Мы обсудили ход работ в Молодежном парке и узнали какие новые объекты будут радовать его посетителей.

Керчане заметили, что в Молодежном парке подготовили новую площадку. Она расположена справа при выходе из арок. Евгений Николаевич пояснил, что это площадка предназначена для будущего детского кафе:

«Кафе однозначно будет детское. То есть там не будет никакого спиртного. Вообще. Будут прохладительные напитки, мороженое, молочные коктейли и прочее».

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Управлением торговли будет проведен аукцион, который определит индивидуального предпринимателя для работы на этой площадке. Более того, для участия в аукционе предприниматели обязаны будут предоставить полный проект будущего кафе, который будет согласован с Управлением архитектуры и пройдет градсовет.

«Это не будут какие-то зонтики и пластмассовые столы, стулья. Хотелось бы видеть там достойное кафе, которое будет соответствовать виду Молодежного парка»

Необходимость такого кафе отмечают сами керчане — постоянные гости парка. Прежде чем принять какое-либо решение касательно благоустройства и инфраструктуры города, Администрацией учитывается мнение и пожелание самих керчан.

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Есть еще одно новшество, которое вскоре появится в зоне отдыха. Некоторых оно порадует, других расстроит.

«В парке будем устанавливать аншлаги «Выгул собак запрещен» и на постоянную работу туда выйдет муниципальный контроль. Люди будут получать штрафы за выгул животных».

Это действительно большая проблема. Особенно это замечают ранние посетители парка. С 7 утра здесь выгуливают собак разных размеров и пород. Животные справляют свою нужду даже на пешеходные дорожки. Коммунальщики все это отмывают, чтобы никто не «вляпался в неприятность». Владельцы пушистых друзей на устные замечания реагируют очень агрессивно. Поэтому приходится принимать такие меры.

Сейчас в Молодежном парке активно продолжаются работы. Здесь появились газонные решетки. Керчанам не стоит переживать, что весь парк будет в бетоне — на этом месте скоро вырастет зеленая трава. Организуют систему полива на центральных аллеях. Доделали диагональные дорожки к боулингу, между крепостью и детской площадкой. Плиткой сделаны несколько карманов для парковых диванов. Идет работа по ремонту баскетбольной площадки. На подходе к парку по улице Орджоникидзе демонтируют старую плитку.

Новая плитка появится не только в Молодежном парке. Но об этом мы расскажем в следующей статье по интервью с Евгением АДАМЕНКО.

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