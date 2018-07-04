В Молодежном парке вандалы на мопедах портят баскетбольную площадку

В Молодежном парке при свете дня еще недоделанную баскетбольную площадку портят вандалы на глазах у всех посетителей. Где ППС?

В парке в Аршинцево уже не в первый раз делают заново баскетбольную площадку. «Неравнодушные» успевают ее испортить до окончания работ.

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На этот раз двое ребят решили прокатиться на мопедах по специальному покрытию спортивной площадки. Им делали замечания другие посетители парка, но это не помогало. На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Хулиганы успели скрыться.

Но где в это время были сотрудники полиции? Керчане каждый день видят припаркованный автомобиль полицейских возле парка, но сам патруль народу так и не явился. Теперь керчан просят оказать содействие в поимке вандалов.

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