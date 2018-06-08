В Москве ко Дню России покажут фильм про Крымский мост

В День России, 12 июня, в летних кинотеатрах московских парков «Фили» и «Красная Пресня» при поддержке «Мосгорпарка» состоится специальный показ документального фильма про Крымский мост. Об этом сообщает Инфоцентр «Крымский мост».

Фильм снимался на протяжении трех лет и рассказывает, как строилась автодорога через Керченский пролив – от подготовки территории и первых свай до запуска движения.

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Главные герои киноленты – строители и местные жители на двух берегах, жизнь которых изменилась с появлением моста. Певица Алена СВИРИДОВА и депутат Госдумы Николай ВАЛУЕВ появляются в кадре в качестве ведущих и комментируют происходящее.

«Мы условно поделили фильм на две части: техническую и жизненную. В технической части простым языком рассказано об очень сложных вещах. За это отвечал Николай ВАЛУЕВ. Мне, например, очень нравится эпизод, где вязальщицы арматуры учат Николая делать каркас. Монументальный ВАЛУЕВ пытается завязать крючком маленькую проволочку. Это практически подвиг. У Алены СВИРИДОВОЙ была другая задача: показать малоизвестные места Керченского полуострова», — рассказал автор фильма Андрей МОЛОДЫХ.

Фильм рассказывает о судьбах тех, кто живет недалеко от Крымского моста.

«Наши герои сталкиваются с обычными проблемами, которые отчасти были связаны с отсутствием быстрой переправы через пролив. Мы очень старались показать простую, повседневную жизнь вокруг моста», — рассказал режиссер фильма Александр ПАНОВ.

После показа фильма зрителей ждет встреча с авторами и певицей Аленой СВИРИДОВОЙ. Кроме того, вниманию жителей и гостей столицы будет представлена выставка фотографий процесса съемок киноленты.

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