В Москве разделяют скорбь о погибших в Керчи (ВИДЕО)

В Москве все еще несут цветы в постаменту «Керчь» в Александровском саду на аллее городов-героев.

Керчанка Мария ИОВЧЕВА, главная героиня программы «МЖ — не культурные новости», во время страшных событий в политехническом колледже в Керчи находилась в столице. Ужасную новость из родного и любимого города она получила из новостей.

«Керчь, родная, держись… всей душой с тобой!», — пишет Мария на своей странице в социальной сети.

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Чтобы выразить свою скорбь, Мария пошла в Александровский сад на аллею городов-героев и тоже возложила цветы к постаменту. Мо мимо керчанки там было немало людей и огромное количество цветов.

Вместе с Керчью скорбит вся Россия. Это ужасная трагедия стала еще одной кровавой страницей в истории самого древнего города России.

Керчь, мы с тобой

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