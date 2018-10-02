В начале ноября в Керчи появятся новые остановки

До сих пор остро стоит проблема с остановочными павильонами в Керчи. Будут ли они установлены в скором времени?

Как уже известно, летом в Керчи появились новые остановки, однако в скором времени их снесли по причине несоответствия техническим требованиям.

Подрядчик забрал свои павильоны, был оштрафован за несоблюдение технических правил на 600 000 рублей, а также занесен в черный список организаций, которые не могут участвовать в торгах в дальнейшем.

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Заместитель главы Администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО сообщил, что после того, как разрешилась проблема с прошлыми остановочными павильонами, несоответствующими техническим правилам, сразу же был объявлен повторный тендер на поставку новых.

«Уже заключен контракт на установку новых остановочных павильонов. После этого был проведен конкурс, определен подрядчик из Москвы. По контракту установка будет производиться до 3 ноября, но мы ведем переговоры и просим подрядчика, чтобы он максимально ускорился».

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