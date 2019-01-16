В ночной аварии на «Тавриде» пострадали 2 человека (ВИДЕО)

Рейсовый автобус столкнулся с погрузчиком.

По данным МЧС ДТП произошло ранним утром, когда было еще темно.

«Водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, допустил занос автомобиля. В результате совершил столкновение с погрузчиком марки Volvo. По предварительным данным, пострадали два человека», – рассказали в пресс-службе Крыминформу.

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В это время на данном участке дороге был гололед, что затрудняло движение. Этот факт подтвердили и в компании АО «ВАД». Сейчас проблема на трассе устранена.

На «Тавриде» авария с рейсовым автобусом