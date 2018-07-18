В ночной аварии в Крыму погиб грудной ребенок

Три человека, в том числе 11-месячный ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Симферополь – Феодосия. Об этом сообщает издание РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Как уточнили в министерстве, ДТП произошло в среду около часа ночи в селе Крымская Роза (Белогорский район). Участники аварии — два легковых автомобиля марки Lada Granta и Skoda.

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«В результате столкновения три человека погибли, один получил телесные повреждения. По предварительным данным, один из участников ДТП допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Проводится проверка с целью выяснения обстоятельств происшествия», — рассказали в журналистам РИА Новости Крым в пресс-службе.

В результате аварии погибли 43-летний водитель и 44-летняя пассажирка отечественного авто, а также 11-месячная девочка, находившаяся в иномарке.

35-летняя пассажирка автомобиля Skoda была доставлена в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом плеча. Водитель иномарки не пострадал.

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