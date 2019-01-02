В новогоднюю ночь в Крыму и Севастополе родилось больше 20 детей

В новогоднюю ночь в родильных домах Крыма на свет появились 18 детей, в том числе одна двойня. Об этом Риа Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения региона Николай ДЕРКАЧ.

«В новогоднюю ночь зарегистрировано 17 родов — на свет появились 5 мальчиков и 13 девочек. Среди родившихся — одна двойня. Первым в этом году в Крыму родился мальчик в 3 часа ночи», — сообщил он.

В Севастополе первый малыш появился на свет после полуночи. Девочку назвали Ева.

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Всего в Крыму и Севастополе в праздничную ночь родилось более 20 детей.

Кроме того, Николай ДЕРКАЧ отметил, что в целом Новый год прошел без инцидентов, а в крымские медицинские учреждения крымчане с серьезными травмами не поступали.