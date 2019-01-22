В новом корпусе детского сада в Керчи возобновят строительство (ФОТО)

В районе Вокзального шоссе в Керчи в прошлом году начали строительство нового корпуса детского сада «Ручеек», однако оно было приостановлено.

Строители выполнили большое количество работ — полностью установили два этажа здания, снаружи покрыли его обшивкой ярких цветов. Завершение строительства было запланировано на декабрь 2018 года. Керчане надеялись, что в скором времени уже поведут детей в новый красочный корпус детского сада, однако перед новогодними праздниками по неизвестным причинам работы были приостановлены.

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеёк» Людмила ШЕНДО сообщила журналистам КерчьИНФО, что такая ситуация сложилась из-за трудностей с финансированием.

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«Вся проблема в том, что организация производит постройку модуля за свои средства. Только когда работы будут завершены, мы с ними расплатимся. Сейчас у организации возникли некоторые трудности с финансами. С нового календарного года финансирование возобновилось. Уже проплатили стоимость окон и кровли, поэтому ждем поставку. В ближайшее время строительство продолжится», — рассказала заведующая.

Насчет сроков строительства и даты введения в эксплуатацию нового корпуса детского сада ничего сказать нельзя, однако обещают, что как только начнутся основные потоки финансирования, работы будут завершены.

«Надеемся, что это состоится как можно быстрее. И мы, и родители заинтересованы в том, чтобы новый корпус начал функционировать, потому что очередь очень большая. Все находится на контроле местных властей и Министерства образования».

Напомним, что проектная мощность нового корпуса детского сада «Ручеек» составляет 100 человек. Строят его специалисты строительной компании «Алмаз» из города Азова Ростовской области.

В новом корпусе детского сада в Керчи возобновят строительство