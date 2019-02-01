В нынешнем году благоустроят 4 керченских двора

В рамках реализации программы «Комфортна городская среда» в 2019 году планируют отремонтировать четыре двора в Керчи. Об этом пишет председатель Керченского городского совета РК Николай ГУСАКОВ на своей личной странице в «Facebook».

«На совещании в городском совете обсудили планы на текущий год. Разработан ряд проектов дворовых территорий, часть из которых будут отобраны для участия в программе «Комфортная городская среда. В 2019 году таких дворов будет четыре», — сообщает Николай ГУСАКОВ.

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Председатель горсовета Керчи отмечает, что в отобранных для реализации программы керченских дворах будет выполнена асфальтировка дорог, установка лавочек, урн и других элементов благоустройства, устройство тротуарных дорожек, организация освещения.

Также, отметил ГУСАКОВ, керчане традиционно путем голосования определят общественную территорию, подлежащую реконструкции