В обществе инвалидов Керчи проходит «Счастливая неделя»

Керченское общество инвалидов проводит развлекательную программу для своих подопечных детей с особенностями развития.

Реализация проекта стала возможной благодаря спонсорской поддержке и помощи. Само мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

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«В организации на учете 186 деток. Для них мы придумываем такие праздничные мероприятия, которые соответствуют возрасту, состоянию здоровья и пожеланию детей и их родителей. Мы делим детей на группы, ведь ни один зал или площадка не может вместить сразу всех», — рассказывает председатель Общества инвалидов Керчи Марина МАМУЛЬ.

В этом году ребята побывали на представлении «Ура, у нас каникулы!», которое провели актеры Керченского театра «У двух морей» в помещении Центра досуга и реабилитации МОИ ГО КЕРЧЬ (ул.Гагарина, 3).

Кроме того, малыши катались, отдыхали, веселились в Парке аттракционов «Город Детства» возле Морвокзала. Дети получили сладкие подарки с сюрпризами, играли с мыльными пузырями.

​​​​Для другой группы желающих два дня открыты двери кинотеатра «Украина» для просмотра мультфильмов «Два хвоста» и «Садко».

Также детям предстоит посещение аттракционов в МЕГА-центре.

«Надеемся, все дети и их родители, доверившие нам свои судьбы, получат удовольствие и радость в первые дни наступившего лета», — добавляет Марина МАМУЛЬ.

Общество инвалидов Керчи приглашает в свою организацию семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями здоровья. Возможно, поддержка общества поможет вам выстоять в борьбе с болезнью.

Фото: Керченское общество инвалидов

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