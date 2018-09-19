В общежитии керченского университета условно ликвидировали пожар

Керченские спасатели провели учения в общежитии КГМТУ.

19 сентября 2018 года с личным составом пожарно-спасательных частей 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым было проведено пожарно-тактическое учение на тему: Тушение условного пожара на объекте общежития Керченского государственного университета.

Тактический замысел занятия:

В следствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования произошло возгорание на кухне общежития на седьмом этаже. Создается угроза распространения пожара на верхние этажи

общежития.

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По предварительным даным на седьмом этаже остались 2 студентов. С учетом характеристики конструктивных элементов здания и времени подачи огнетушащих веществ, возможно частичное разрушение перекрытий и конструктивных элементов здания.

В проведении учения принимали участие:

17 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым – 3 отделения;

15 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым – 1 отделения;

Всего в учении было задействовано 5 единицы техники и 25 человек личного состава. Во время проведения учения было практически отработано:

действия администрации и персонала объекта в случае возникновения пожара, эвакуация персонала и людей, отключения электроснабжения, встречу пожарного подразделения;

отработано практически — ликвидация пожара на седьмом этаже;

отработано практически — ликвидация пожара на седьмом этаже; действия личного состава караула по сбору и выезду по тревоге, проведеният боевого развёртывания, рабочая проверка аппаратов СИЗОД, следование в составе звена к месту условного пожара;

мероприятия по организации связи во время ликвидации пожара.

Цели занятия достигнуты.

Учения МЧС в Керчи

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