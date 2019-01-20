В очередном ДТП на трассе «Таврида» пострадали два человека

Вчера в 08:24 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Таврида» произошло дорожно-транспортное происшествие. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехали специалисты МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

По прибытии стало известно, что в районе села Приветное Кировского района столкнулись легковые автомобили «Hyundai» и «ВАЗ 2103».

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Спасатели оказали помощь в транспортировке двоих пострадавших в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Они получили травмы различной степени тяжести.

«Кроме этого, сотрудниками МЧС были приняты противопожарные меры, для предотвращения возгорания в зоне ДТП, а также были созданы условия для беспрепятственного движения других транспортных средств», — рассказали в пресс-службе.