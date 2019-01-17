В одном из крупных микрорайонов Керчи отремонтируют дороги

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Крым.

Установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорожного покрытия по улицам Вокзальное шоссе и 1-я Эспланадная в Керчи.

Дорожное покрытие повреждено во многих местах. Нарушения целостности полотна значительно превышают установленные стандартами предельные размеры просадок, выбоин и иных повреждений. Так, длина отдельных выбоин достигает 8 м, а ширина – 10 м.

Читайте: Благодаря прокуратуре обеспечили электричеством домовладение в Керчи

«Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города направил исковое заявление в суд о понуждении администрации города Керчи произвести ремонт дорожного покрытия», — рассказывают в пресс-службе.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил, организация и проведение ремонтных работ контролируется прокуратурой города.