В Крыму адвокат пытался передать подсудимым запрещенные предметы

Сотрудники полиции прямо в зале суда пресекли факт передачи одним из адвокатов запрещенных предметов подсудимым. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Передача незаконных предметов была установлена полицейскими, конвоирующими обвиняемых в совершении тяжких преступлений, связанных с деятельностью запрещенной в России организации.

В зале суда адвокат попытался передать своим подзащитным две шариковые ручки, внутри которых находились две крупные иглы. По данным полиции, такие иглы могут использоваться задержанными для нанесения травм самим себе с целью последующей госпитализации в медицинское учреждение.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении адвоката полицейские составили административный протокол по статье о попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания. Судом гражданин был признан виновным в совершении указанного правонарушения, адвокату назначено наказание в виде штрафа.