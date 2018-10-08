В отношении капитана керченского «Норда» выдвинуто обвинение

Прокуратура Украины «по Автономной Республике Крым» направила обвинительный акт в отношении капитана судна «Норд».

Ведомство сообщает, что капитан судна «Норд» умышленно нарушал порядок въезда и выезда на «временно оккупированную территорию Украины», и неоднократно выходил на своем судне из закрытого морского порта «Керчь». Таким образом, считает украинская прокуратура, был нанесен вред интересам Украины в виде осуществления незаконного рыбного промысла.

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«4 октября 2018 года в Киевский апелляционный суд направлен обвинительный акт относительно гражданина Украины – капитана судна СЧС «Норд», который обвиняется в совершении криминальных правонарушений по части 1 статьи 249 и части 2 статьи 332-1 УК Украины. Обстоятельства совершения преступления подтверждаются собранными во время расследования доказательствами: заключениями инженерно-экологической экспертизы, показаниями свидетелей и т.д.» — говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Украины.

Согласно законодательству Украины, обвиняемое лицо не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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