В ожидании Аксенова: Бороздин налаживает связь с керчанами

Уже несколько дней подряд Сергей БОРОЗДИН выезжает по проблемным адресам и встречается с жителями керченских домов, пытаясь решить насущные вопросы горожан. Об этом сам глава администрации Керчи пишет на своей личной странице в «FACEBOOK».

«Держу на личном контроле решение проблемных вопросов, поступивших от керчан в ходе выездного совещания Главы Крыма Сергея АКСЁНОВА. Всю прошлую неделю на проблемных адресах работал специалисты», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

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Так, глава администрации посетил улицу Маяка в Аршинцево и отметил, что здесь уже видны первые результаты исполнения поручений руководства. Была проведена встреча с жителями дома 13 по улице Маяка, в ходе которой керчанам было обещано, что на все волнующие их вопросы ответят представители «ЖилсервисКерчь». Планируется, что в ближайшее время управляющая компания проведет с жильцами дома собрание, на котором будут намечены приоритетные работы в МКД.

Также БОРОЗДИН посетил двор по Буденного 3 и МКД по адресу переулок Юннатов и встретился с жителями домов этих районов.

«Работы по данным адресам ведутся и остаются на нашем контроле», — отметил глава администрации Керчи.

Итак, первый приказ АКСЕНОВА практически приведен в исполнение. Напомним, что Глава Республики Крым отметил, что связь между жителями Керчи и городской администрацией слабая, и эту ситуацию надо обязательно исправлять.