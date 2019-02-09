В память Афганской войны в Керченском музее пройдет выставка

Историко-археологический музей приглашает жителей и гостей города 15 февраля 2019 года на открытие выставки, посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщается на официальном сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

На выставке будут представлены документы, фотоснимки, личные вещи воинов-афганцев. В процессе экскурсии сотрудники музея расскажут о наших соотечественниках, участвовавших и не вернувшихся с этой войны.

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Посетители выставки смогут узнать о предпослыках, ходе и завершении войны в Афганистане. Будут звучать музыкальные композиции, посвященные подвигу воинов-интернационалистов.

На выставку приглашены ветераны афганской войны, а также студенты Судомеханического техникума Керчи.