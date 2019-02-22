В память о трагедии в Керченском политехе хотят сделать молельню

В здании Керченского политехнического колледжа, где в октябре 2018 произошла страшная трагедия, унесшая жизни учеников и преподавателей, хотят восстановить молельную комнату. Вчера с таким предложением к Сергею АКСЕНОВУ обратился настоятель храма Андрея Первозванного города Керчи протоиерей Николай ЗЕНЬКОВ.

Священнослужитель рассказал, что ранее в керченском политехническом колледже уже существовала молельная комната, посвященная Сергию Радонежскому. Инициаторами ее создания в 2008 году были Анастасия и Светлана БАКЛАНОВЫ – мать и дочь, погибшие во время трагедии 17 октября 2018 года.

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«Там проходили молебны, студенты колледжа могли поставить свечку, проводились беседы со священниками. Все это функционировало до 2014 года, после чего молельня была закрыта. Может все начать с чистого листа и восстановить молельню в память той трагедии, что произошла в станах политеха», — сказал ЗЕНЬКОВ.

Сергей АКСЕНОВ пообещал дать поручение министру здравоохранения республики, который как раз находился в этот момент с проверкой в Керченском политехническом колледже, проработать этот вопрос.