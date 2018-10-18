В память погибшим при массовом убийстве в Керчи возлагают цветы (ФОТО)

Состоялось возложение цветов в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.
18 октября в 09:30 напротив второго корпуса Керченского политехнического колледжа началась акция «зажги свечу памяти».
Возле здания образовательного учреждения до сих пор находится очень много машин полиции. Почтить память погибших пришли сотни людей.
Читайте: Керчане продолжают приносить свечи и цветы к зданию колледжа
Напомним, что вчера около 12 часов дня в Керченском политехническом колледже послышался сильный хлопок. Оказалось, что по преподавателям и студентам образовательного учреждения открыта стрельба.
В память погибшим при массовом убийстве в Керчи возлагают цветы