В память погибшим при массовом убийстве в Керчи возлагают цветы (ФОТО)

Состоялось возложение цветов в память погибшим в массовом убийстве в Керчи.

18 октября в 09:30 напротив второго корпуса Керченского политехнического колледжа началась акция «зажги свечу памяти».

Возле здания образовательного учреждения до сих пор находится очень много машин полиции. Почтить память погибших пришли сотни людей.

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Напомним, что вчера около 12 часов дня в Керченском политехническом колледже послышался сильный хлопок. Оказалось, что по преподавателям и студентам образовательного учреждения открыта стрельба.

В память погибшим при массовом убийстве в Керчи возлагают цветы

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