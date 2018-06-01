В период с 5 по 6 июня керчан ожидают проблемы с водоснабжением

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в связи с проведением работ по чистке и мойке резервуара №1 на Водоочистной станции вода в Керчь будет подаваться с перебоями.

Мероприятие запланировано на 5-6 июня. Вода с пониженным давлением и перебоями будет подаваться в город с 08:00 утра 5 июня до 08:00 утра 6 июня.

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Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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