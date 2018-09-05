В первый класс с Крымским мостом

Школьникам Керчи и Тамани подарили тетради с Крымским мостом.

Строители Крымского моста встретились с учениками первых классов школ на двух берегах Керченского пролива. Они рассказали юным жителям Тамани и Керчи о своих школьных годах, профессиональном росте и участии в большом инфраструктурном проекте.

Сотрудники мостоотрядов подарили первоклассникам тематические тетради с изображением Крымского моста. На лицевой и обратной сторонах обложки представлены главные элементы новой транспортной артерифи – судоходные арки, а также постоянные спутники стройки – чайки и дельфины.

«Тамань и Керчь следят за этой стройкой с первого дня. Еще когда Крымский мост проектировали, наши дети фантазировали, каким он будет, рисовали свои проекты. Мост вдохновляет ребят, а после встреч со строителями, которые приходят к нам в школу и рассказывают о своей работе, многие загорелись учиться строить мосты», — рассказала директор школы №28 Маргарита Воропаева. «Мы с удовольствием принимаем приглашения от школ, радуемся успехам ребят, стараемся их поддержать. Важно, что Крымский мост открыл для таманцев окно в ссузы и вузы Керчи. Добираться до них теперь несложно, — рассказал начальник технической службы компании «СГМ-Мост» Юрий Бесков. — Наш сын влюблён в футбол, и благодаря мосту мы смогли осуществить его мечту: с 1 сентября он учится в керченской школе с усиленной физической подготовкой. Мы с супругой Ириной, которая также работает на стройке моста, возим его в Керчь из Тамани на занятия».

Инженеры и рабочие, принимающие участие в строительстве Крымского моста, также поддерживают школьников Тамани и Керчи в занятиях спортом. В мостоотрядах есть сотрудники, которые до работы в строительной отрасли профессионально занимались баскетболом и футболом. В нерабочее время они проводят для детей открытые уроки по этим видам спорта.

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К началу учебного года в официальном онлайн-магазине сувенирной продукции Крымского моста most.shop появилась серия школьных принадлежностей. В нее вошли ручки, блокноты и тетради объемом 40 листов в клетку. На обложки нанесены логотип и главный хештег проекта #КрымскийМост, изображения моста и портрет кота Мостика – талисмана стройки. В выборе дизайна одной из обложек приняли участие интернет-пользователи.

Онлайн-магазин открылся в июне 2018 года. В нем можно приобрести кружки, футболки, толстовки, каски, сигнальные жилеты, пляжные наборы, раскраски, еженедельники, стикеры, ленты для бейджей, автомобильные ароматизаторы с символикой Крымского моста. Для активных подписчиков в социальных сетях проекта действуют промокоды на скидки. Купить сувениры можно также в музеях и кафе Керчи. Вырученные от продаж средства идут на поддержку Таманского музейного комплекса и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Текст, фото, видео: инфоцентр «Крымский мост»

Школьникам подарили тетради с Крымским мостом

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