В пещере под «Тавридой» нашли новую уникальную находку

В пещере, которая была найдена под строящейся трассой «Таврида», были найдены редкие минералы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил секретарь отделения Российского географического общества в Крыму, президент российского Союза спелеологов Геннадий САМОХИН.

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«Уже есть уникальные находки: серия минералов, которые не встречаются в других пещерах, идет их обработка на Урале, у них хорошая приборная база. Продолжают работать палеонтологи — обрабатывают материалы, которые уже были раскопаны, и спелеологи, которые пытаются разобраться, как образовалась эта пещера», — уточнил эксперт.

Он также напомнил, что, когда начнется строительство трассы, вход в пещеру, который существуют на данный момент – закроют и отроют в другом месте новый.

«Мы знаем, где сделать другой вход, мы понимаем, где можно выкопать два-три метра грунта. Пока мы этого не делаем, потому что это тянет ряд сложностей. Например, нужно охрану, чтобы не было несанкционированного входа в пещеру и ее разграбления. Пока мы с этим работаем», — констатировал Геннадий САМОХИН.

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