В пещере под «Тавридой» нашли новые останки древних животных

В пещере, которая была найдена возле строящейся трассы «Таврида», ученые обнаружили останки древних жирафа, дикобраза и южного слона. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил ведущий методист музея зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Дмитрий СТАРЦЕВ.

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«Есть останки, которые можно хорошо определить. Среди них — древний южный слон, носорог Мерка, олени, антилопы, лошади, а также верблюд и жираф, пока неопределенных видов. Мы пока устанавливаем. Попадаются также кости дикобраза, мелких грызунов», — сообщил исследователь.

Находки сделанные при исследовании пещеры позволяют предположить, что некогда на территории Крыма были африканские тропики.

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