В пещере под «Тавридой» не обнаружены признаки пребывания человека

Ученые Института археологии РАН совместно с коллегами из КФУ продолжают исследовать пещеру «Таврида». Об этом сообщает КИА.

Археологи прошли по основному ходу карстовой полости и заключили, что в дальних помещениях на данный момент следов человеческого пребывания не обнаружено.

«Вероятно, для поисков археологии этот участок малоперспективен. Внизу, под современным провалом, есть хороший большой зал с высоким куполом, там мы поставили один шурф, прошли его на метр, но пока тоже никаких признаков человека не обнаружено. Однако работа продолжается», — уточнил ведущий научный сотрудник отдела каменного века Института археологии РАН Михаил ЖИЛИН.

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Сейчас в пещере проводятся рекогносцировочные работы. В ближайшем будущем планируется их продолжение в более широком составе — будут организованы комплексные экспедиции, в состав которых войдут специалисты разных областей – не только спелеологи, палеонтологи, археологи, но и палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.

Фото: КИА

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