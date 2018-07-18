В пещере под «Тавридой» обнаружили останки гигантского носорога

В пещере, которую недавно нашли под строящейся автодорогой «Таврида», спелеологами были обнаружены останки гигантского носорога, который жил в доледниковый период. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил ведущий методист музея зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Дмитрий СТАРЦЕВ.

«Что касается фауны, то при обследовании пещеры, нами совместно с коллегами из Екатеринбурга обнаружены останки древнего гигантского носорога — Elasmotherium. Это были огромные животные размером со слона. Жили они до исторического периода и в мифологии послужили, вероятно, прообразом единорога», — сказал СТАРЦЕВ.

Он также заявил, что данная находка может являться первой на территории Крыма. В длину данный носорог был около трех с половиной метров, тогда как в высоту более двух метров.

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По заявлению ученого, еще рано говорить о том, сколько останков еще предстоит найти.

«Нами обнаружены останки медведей, волкоподобных, несколько лошадей, древние слоны. Именно древние слоны, я подчеркиваю, не мастодонты, или мамонты», — уточнил Старцев. Возраст останков может превышать 100 тыс. лет. «Мы можем получить исчерпывающую для палеонтологии картину животного мира, экологии и географии раннего четвертичного периода», — отметил СТАРЦЕВ.

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