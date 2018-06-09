В Петербурге спустили на воду корабль «Керчь»

Специалисты петербургской судостроительной фирмы «Алмаз» спустили на воду пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Керчь» модернизированного проекта 10410. Об этом пишет издание SUDOSTROENIE INFO.

Пограничный сторожевой корабль проекта 10410 предназначен для охраны морских границ. ПСКР полностью модернизирован и обеспечен усиленным артиллерийским вооружением и современной системой управления стрельбой.

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ПСКР «Керчь» был заложен на СФ «Алмаз» 24 мая 2017 года. Разработчик проекта – ЦМКБ «Алмаз».

Технические характеристики

водоизмещение полное – 375 т;

длина наибольшая – 49,5 м;

ширина – 9,2 м;

скорость полного хода – 29 уз;

дальность плавания – 2200 миль;

пропульсивная установка – 3 дизеля типа М-520

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