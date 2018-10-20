В полиции опровергли слухи о прохождении специальной подготовки в МВД Владиславом РОСЛЯКОВЫМ

В МВД по Республике Крым опровергли информацию о том, что Владислав РОСЛЯКОВ проходил подготовку по программе МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.
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В ведомстве заявили, что все слухи, которые распространяются в интернете не являются правдой.
«Информация, распространяемая в сети Интернет о том, что подозреваемый в убийстве в Керченском колледже проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД России, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.