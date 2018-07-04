В политехническом колледже Керчи прошел выпускной вечер

В Керченском политехническом колледже прошел торжественный выпускной. В этом году 185 студентов получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Об этом сообщается на официальной странице городской администрации Керчи в социальных сетях.

Почетными гостями праздника стали представители городских властей: глава администрации Сергей БОРОЗДИН и депутат горсовета Владимир БАТУРЕНКО.

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«Вам выбирать, каким будет ваш следующий жизненный этап: то ли вы пойдете работать по полученной специальности, то ли продолжите обучение в ВУЗах. Но на каком бы выборе вы не остановились, знайте: у вас уже есть прочный жизненный фундамент — те профессиональные навыки, которые вы освоили в стенах родного учебного учреждения», — сказал Сергей БОРОЗДИН.