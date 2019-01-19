В понедельник керчане смогут наблюдать полное лунное затмение

На рассвете 21 января в Крыму можно будет наблюдать первое и единственное полное затмение Луны в 2019 году. Об этом Риа Новости Крым рассказал крымский астроном Александр ЯКУШЕЧКИН.

Космическое событие будет наблюдаться в странах Европы, Африки и Америки, европейской части России. В Крыму же будут видна только конечная фаза этого явления. В фазе полного затмения Луна будет темно-красного цвета.

«Два фактора смогут помешать крымчанам увидеть фазу полного затмения Луны: наступление рассвета и низкое расположение над горизонтом. Полное затмение в Крыму придется на 07:41. Луна будет находиться в 5 градусах над горизонтом – увидеть ее можно будет только при условии чистого горизонта, деревья и дома будут помехой», — пояснил астроном.

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Портал «Gismeteo» также сообщает, что ранним утром 21 января жители почти всей территории России станут свидетелями кровавого суперлуния, то есть полного лунного затмения, когда луна имеет ярко выраженный красный оттенок и кажется больше обычного.

17 июля состоится еще одно лунное затмение, но оно будет частичным.