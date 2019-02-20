В поселке Джаныкой оформили участок под строительство мечети

Строительство мечети – давняя мечта жителей поселка компактного проживания крымских татар Джаныкой.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ вручил жителям поселка компактного проживания крымских татар Джаныкой договор на оформленный земельный участок под строительство мечети. Об этом сообщает чиновник на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

«В поселке Джаныкой проживает более 300 семей, строительство мечети – давняя мечта жителей. Сейчас мы сделали еще один шаг в осуществлению их мечты», — рассказал Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

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Договор заключен между Администрацией города Керчи и Духовным управлением мусульман Крыма. Таким образом, завершены все процедуры по оформлению земельного участка. На данный момент открыт расчетный счет в банке, на который могут поступать средства спонсоров и всех, кто желает помочь в возведении мечети в поселке.