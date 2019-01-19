В посёлке Джаныкой появится спортивная площадка

Посёлок компактного проживания крымских татар, помимо долгожданной мечети, обзаведется современной спортивной площадкой.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ провел сход граждан в поселке компактного проживания крымских татар Джаныкой.

К чиновнику обратилась инициативная группа жителей, которые своими силами сварили и установили футбольные ворота на территории поселка. Теперь это одно из популярных мест среди молодежи для досуга.

Читайте: Как будет выглядеть Крымский мост в конце 2019 года? (ФОТО)

«Поддержка спорта — приоритетное направление и в деятельности администрации города Керчи, поэтому буду ходатайствовать об установке одной из площадок в поселке, предварительно обсудив с жителями возможное место ее расположения», — пишет замглавы на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

В рамках реализации Республиканской и Федеральной целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» городу-герою Керчи выделены средства на установку 11 уличных спортивных площадок.