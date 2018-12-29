В прибрежной зоне Керченского пролива обезврежена 250-килограммовая бомба

Накануне сотрудниками Росгвардии, обеспечивающими общественную безопасность в районе прибрежной зоны Керченского пролива, был идентифицирован боеприпас со следами коррозии. Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии, прибывшая на место обнаружения взрывоопасного предмета, определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После того, как росгвардейцы убедились, что боеприпас не сдетонирует при транспортировке, снаряд был передан взрывотехникам МЧС России по городу Керчи для его дальнейшего уничтожения.

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Сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии поощрены за грамотные и профессиональные действия при обезвреживании неразорвавшейся авиационной бомбы времен ВОВ.