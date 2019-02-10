В пригороде Керчи «горел» коньячный завод (ФОТО)

Пожарные провели пожарно-тактическое занятие на базе вино-коньячного завода в поселке Багерово Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Согласно легенде занятия, «пожар» произошел в помещении склада гофротары вследствие короткого замыкания электропроводки. Создались условия распространения огня на площади примерно 25 квадратных метров с последующим распространением огня на смежные помещения. Кроме того, очаг возгорания находится близко к складам готовой продукции и помещению лаборатории, что также несет угрозу быстрого перехода огня, так как там находится быстровоспламеняющаяся продукция.

На место условного пожара оперативно прибыли огнеборцы. К этому моменту рабочий персонал покинул помещение, эвакуация не требовалась.

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По прибытии сотрудники пожарной охраны немедленно приступили к ликвидации огня, оперативно выполнив боевое развертывание. Была создана магистральная линия из нескольких пожарных рукавов, а также была выполнена подача ствола Б к очагу возгорания. Кроме того, огнеборцы отработали норматив по установке пожарной автоцистерны на источник водоснабжения – пожарный гидрант.

«Благодаря оперативным действиям пожарных и персонала объекта, цели и задачи тренировки были успешно достигнуты», — рассказывают в пресс-службе.

В пригороде Керчи «горел» коньячный завод