В пятницу в Керчи прогнозируют метель и гололедицу

По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выходом южного циклона 4 и 5 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия.

В пятницу Керчь, как и весь полуостров, накроет сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица, а также усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра до 20-25 м /с.

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Такая погода сохранится в Керчи до субботы. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +9° до -2°.