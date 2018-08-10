В районе Аршинцево продолжаются работы по уборке и восстановлению улиц

«КП» Аршинцево продолжает проводить работы по уборке и восстановлению улиц. На этот раз была произведена работа по уборке придомовой территории, покраски стен и обрезки деревьев.

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МУП МОГОК РК «КП» Аршинцево продолжает проводить работы по приведению в порядок территории домов, которые находятся на обслуживании.

«На улице Клинковского, 23 была произведена обрезка деревьев вблизи дома, на улице Нестерова, 29 произведена уборка придомовой территории, на ул. Толстого, 130 в рамках ремонта подъездов произведена покраска стен», — рассказали в «КП» Аршинцево.

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