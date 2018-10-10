В районе автовокзала Керчи нет воды

В районе улицы Еременко и Гайдара ведутся ремонтные работы по устранению порыва водовода.

Как сообщили в водоканале журналистам КерчьИНФО, в ходе плановых ремонтных работ, осуществляемых в районе автовокзала, была обнаружена трещина на трубе. водовода. Ремонтники приступили к устранению трещины, работы на линии ведутся активно.

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В связи с ремонтом водовода в ряде домов по улице Еременко и Гайдара приостановлена подача воды.

Водоснабжение в домах обещают восстановить до 16.00.

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