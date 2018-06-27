В районе Белогорска открывается участок «Тавриды»

Сегодня в районе Белогорска будет осуществлен перепуск движения с участка старой автодороги Керчь Феодосия – Симферополь на 6-ти километровый участок новой трассы «Таврида». Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей КАРПОВ.

«Технический перепуск движения – это стандартная процедура, выполняемая генподрядчиком в рамках контракта. Она проводится для того, чтобы дорожники получили возможность приступить ко второй очереди строительства трассы «Таврида». Работы на первой очереди строительства еще не закончены, однако, благодаря высокому качеству работ и соблюдению сроков, уже сегодня можно будет оценить качество будущей трассы», — добавил Сергей КАРПОВ.

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Согласно государственному контракту, рабочее движение на первой очереди трассы «Таврида» по двум полосам от Керчи до Симферополя откроется в декабре этого года.

Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы в четырехполосном исполнении до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.

Напомним, что один из участков старой автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Симферополь, на стыке трассы с автомобильным подходом к Крымскому мосту, уже выведен из эксплуатации. Движение транспорта там осуществляется по построенному 6,5-километровому участку первой очереди новой трассы «Таврида».

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