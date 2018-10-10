В районе Керченского пролива сухогруз получил пробоину: подробности (ВИДЕО)

В Азовском море неподалеку от Керчи получил пробоину сухогруз «Нила» под флагом Того. В данный момент на судне проводится откачка воды, часть экипажа эвакуирована.

Как сообщил журналистам КерчьИНФО проверенный источник, судно не село на мель, а стоит на якоре. Остановка сухогруза связана с проникновением воды в носовую часть судна, но ситуация не критическая, и в данный момент поступление воды остановлено.

Часть экипажа была эвакуирована и сейчас на борту остаются четверо человек. Капитан отказался от спасательной операции, но возле сухогруза дежурит буксир «Меркурий», готовый в любой момент снять с судна оставшихся членов экипажа.

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Ту же информацию подтверждает и служба ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота:

«Накануне вечером капитан сухогруза «Нила» сообщил о поступлении воды в носовые танки. Были направлены два судна, капитану было предложено провести спасательные работы. На борту сухогруза находится более трех тысяч тонн угля. Экипаж состоит из 11 человек, в данный момент семь человек эвакуированы.»

Ситуация с сухогрузом находится под контролем. Судно не мешает движению по Керченскому проливу.

В Керченском проливе сухогруз «Нила» получил пробоину

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