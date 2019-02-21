В районе Керчьгортранса виден дым: что горит на Буденного?

Со стороны жилого массива по улице Буденного и Шоссе Героев Сталинграда валит дым. Жители города обеспокоены – очередной пожар?

Сильный дым со стороны многоэтажных домов был замечен сегодня в районе 10.00-11.00 часов утра.

Редакция КерчьИНФО связалась со службой МЧС по городу Керчи, где сообщили, что возгорания в жилых помещениях по данному адресу нет.

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«Горит сухой камыш. На место возгорания выехали сотрудники МЧС. Ситуация находится под контролем», — сообщили журналистам в дежурной части ведомства.

Главное управление МЧС напоминает всем жителям и гостям города Керчи о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и элементарные правила обращения с огнем.