В районе Крымского моста Путину оставили послание

Жители поселка Прогресс Темрюкского района повесили в районе Крымского моста на Кубани плакат-обращение к президенту России Владимиру ПУТИНУ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На одном из мостов, ведущих к Керченскому проливу, появился большой плакат с надписью «Путин! Спаси жителей Прогресса от слива химикатов». Ниже приписано, что губернатор Кубани и глава Темрюкского района бездействуют.

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Комментарии к посту оказались неоднозначными. Некоторые пользователи выразили мнение, что речь идет о местной автомойке, которая выбрасывает отходы в лужи и водоемы, и подобные способы быть услышанными могут оказаться весьма действенными. Другие комментаторы заинтересовались, о каких именно химикатах идет речь, так как ранее информация об этом нигде не появлялась.

Фото: Полезная Тамань