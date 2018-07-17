В районе пляжа на Сморжевского найден труп мужчины

Как ранее сообщалось на сайте КерчьИНФО, сегодня утром в Керчи был найден утопленник. На данный момент известны подробности происшествия.

Труп неизвестного мужчины был найден в районе пляжа Сморжевского. На место выезжала группа специального морского отряда в количестве 3 человек. Труп был извлечен из воды.

На данный момент тело передано сотрудникам МВД. Ведутся следственные мероприятия об установлении личности и причине смерти.

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