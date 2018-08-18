В районе Солдатской Слободки работники ЖКХ предотвратили выброс мусора в незаконном месте

В районе Солдатской Слободки работники ЖКХ пресекли выброс мусора в незаконном месте. Грузовая машина приехала к полю, чтобы избавиться от бытовых и строительных отходов.

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Как сообщил КерчьИНФО начальник управления ЖКХ Вячеслав Олегович КАРПОВ, на месте происшествия на данный момент находятся сотрудники полиции.

«Мусор был бытовой и строительный. Его там было порядка четырех кубов», — рассказал Вячеслав Олегович.

Это не первый раз, когда индивидуальные предприниматели таким образом пытаются избавляться от бытовых отходов. Так, например, недавно индивидуальный предприниматель, который занимается уборкой мусора на городских пляжах, не заключив договоров с управляющими компаниями, которые занимаются вывозом мусора, самостоятельно решил заняться этим делом, за что и поплатился.

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