В районе трассы «Таврида» из реки спасали лошадь

Животное, упавшее в реку возле автодороги, спасали сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что в районе трассы «Таврида» в реку Карасевку упала лошадь и не может самостоятельно выбраться», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Республики Крым.

Прибывшие на место сотрудники спасательного отряда с помощью лебедки и такелажного инструмента извлекли животное из реки.

Читайте: В Керчи в каменоломнях спасли мужчину

По словам спасателей, лошадь не пострадала, но была сильно напугано.

В МЧС рассказали, что хотя такие ситуации находятся вне компетенции сотрудников ведомства, спасатели довольно часто оказывают помощь в спасении животных.