В районе трассы «Таврида» из реки спасали лошадь

Животное, упавшее в реку возле автодороги, спасали сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что в районе трассы «Таврида» в реку Карасевку упала лошадь и не может самостоятельно выбраться», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Республики Крым.
Прибывшие на место сотрудники спасательного отряда с помощью лебедки и такелажного инструмента извлекли животное из реки.
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По словам спасателей, лошадь не пострадала, но была сильно напугано.
В МЧС рассказали, что хотя такие ситуации находятся вне компетенции сотрудников ведомства, спасатели довольно часто оказывают помощь в спасении животных.